Россияне даже не знают, сколько именно их солдат погибло, – Остальцев
Источник:24 канал
Россиян хоронят тайно, ведь на Донбассе их официально вроде бы нет. У них нет воинских почестей, а обстоятельства гибели не всегда знают даже родные, не то что знакомые или просто российские граждане.
Это показывает отношение государств и народов к своим павшим. Такое мнение высказал Леонид Остальцев в своем блоге VETERANO.
Больше здесь Засекретить информацию или помнить ежедневно: как в Украине и России чествуют погибших военных
Данные о количестве погибших на войне
Если вы захотите узнать, сколько погибло украинских военных за все время войны на Востоке – вам достаточно будет зайти на сайт нашего Министерства обороны и посмотреть всю имеющуюся информацию, она в свободном доступе, ее регулярно озвучивают СМИ.
А вот если вы захотите узнать, сколько россиян погибло в Украине во время войны – то здесь вы не найдете ничего, кроме большого количества вопросов и секретности,
– отметил Остальцев.
Память – единственное, что делает нас бессмертными, – Остальцев
"Украина помнит своих сыновей и дочерей, а россияне даже не знают, сколько именно их солдат погибли, и где они погребены. Ведь места захоронений тоже, как правило, являются секретной информацией", – пояснил Остальцев.
Он добавил, что смерть ждет каждого из нас, но по-настоящему мертвыми мы будем только тогда, когда из жизни уйдет последний человек, который помнил нас.
Важно Донеччина встретила защитников: сотни военных собрались на горе Карачун – фото, видео"Память – это единственное, что делает нас бессмертными и позволяет переносить сквозь время наш опыт, нашу мудрость, наши ошибки и нас самих", – подытожил он.
Сколько украинских военных погибло на Донбассе
- Только с начала 2021 года, по состоянию на 5 июля, на Донбассе уже погибли 48 украинских военных.
- В 2020 году на Донбассе погибло по меньшей мере 75 военных. Однако были еще и не боевые потери. Обстрелов и потерь стало несколько меньше после режима "тишины".
- В российско-украинской войне на Донбассе в течение 2019 года погибли 111 бойцов Вооруженных сил. Потери подконтрольных РФ боевиков были большими – около 300 человек.
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