Бросают на штурмы не всех: офицер ВСУ раскрыл, кого россияне берегут "на будущее"

Покровское направление остается на протяжении последнего времени самым горячим на фронте. Россияне постоянно осуществляют там штурмы и соответственно несут огромные потери.

Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, кого враг бросает на штурмы в районе Покровска. Также на этом направлении 155 ОМБр удалось отбить благодаря слаженным действиям артиллерии и Сил беспилотных систем очередной штурм врага, в котором тот использовал впервые за долгое время бронетехнику.

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Какие потери несут россияне?

Цехоцкий отметил, что россияне готовы нести огромные потери на Покровском направлении, потому что преследуют стратегическую цель, которая является важнейшей для них с августа 2024 года.

Оккупантам очень нужно выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Хотя они пытаются проявлять большие потуги и на Запорожском направлении, и на Севере. Однако не имеют в наличии соответствующих сил,

– объяснил офицер ВСУ.

Также, по его словам, из-за морально-психологического состояния личного состава противника и экономических проблем россияне не могут быстро реализовывать политические амбиции Владимира Путина.

Кроме того, из-за большого количества штурмов, которые попытаются осуществлять оккупанты, им постоянно нужно пополнять личный состав.

В среднем россияне мобилизуют различными путями примерно 30 тысяч оккупантов в месяц. Прежде всего это осужденные или те, против кого возбуждаются уголовные дела. Также ловят так называемых мигрантов, которым за службу в российской армии обещают гражданство,

– пояснил подполковник.

Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, ежедневно минимальное количество потерь среди россиян – 1000 единиц личного состава. Это то приблизительное количество, которое можно зафиксировать.

На самом деле, по его мнению, количество больше, потому что не всегда можно посчитать погибших в заваленных подвалах, блиндажах и т. д.

Россияне преимущественно отправляют в "мясные штурмы" тех, кто находится на самой низкой социальной планке – из сел, из российской глубинки. Это позволяет набирать в эти штурмы нужное количество и отчитываться командирам о проведении атак,

– подчеркнул Сергей Цехоцкий.

В то же время более подготовленных, экипированных бойцов россияне немного берегут. Видимо, предположил офицер ВСУ, для будущих целей, которые, как надеются оккупанты, им удастся реализовать.

Напомним, что по словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, россияне имели определенное продвижение на участке фронта между Константиновкой и Покровском. Их цель – обойти оборону Покровска с востока и взять город в полуокружение.

Трегубов отметил, что Покровское направление является "самым интенсивным" и соответственно сопротивление со стороны украинских войск там самое большое. Однако пока нет угрозы прямого штурма Покровска.