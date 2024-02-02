Отмычкой открывают квартиры: в Мариуполе незаконно продают недвижимость выехавших людей
Россияне цинично присваивают имущество украинцев на временно оккупированных территориях. В частности, они занимают их жилье и перепродают его.
Такая практика продолжается с 2014 года. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил правозащитник Павел Лисянский.
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"Открывают не всегда отмычками, иногда просто срезают навесы на входной двери и соответственно заходят в квартиру", – сказал правозащитник.
Россияне перепродают квартиры
Мариуполь – не единственный город, где россияне такое делают. В частности, в Бердянске тоже охотятся за квартирами украинцев, которые выехали. По словам Лисянского, они расположены у моря и поэтому "привлекательнее".
Более того – оккупанты перепродают не только квартиры, но и офисные, и другие помещения.
"Офис Восточной правозащитной группы в Лисичанске – так же туда зашли, провели обыск ФСБ, и соответственно сейчас они, по их видению, конфисковали это помещение и передали оккупационной администрации. Поэтому не только квартиры, но и офисные помещения и даже контейнеры на рынках – забирают все, что что-то стоит каких-то денег", – объяснил правозащитник.
К сожалению, у законных владельцев квартир пока нет возможности вернуть свою недвижимость. Этот вопрос будет решаться после деоккупации.
"Нужно задокументировать тот факт, что эта квартира находится в собственности, ни в коем случае не выбрасывать украинские документы, и соответственно только после освобождения уже тогда начинать процедуру возврата своей недвижимости. Потому что ну другие советы будут касаться только коммуникации с оккупационными властями на захваченных территориях Украины", – объяснил Лисянский.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Сейчас продолжается внутренняя борьба за власть в Мариуполе. В частности, говорится о Кадырове и Пушилине, которые не могут поделить не только деньги, но и власть.
- К началу нового учебного года оккупанты планируют открыть в Мариуполе филиал Нахимовского училища. Таким образом враг готовится промывать мозги молодежи, которая будет учиться там.
- Россияне популяризируют Путина в школах. Они проводят серию агитационно-пропагандистских уроков.