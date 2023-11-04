Россияне ночью атаковали Сумскую область "Шахедами": ПВО сбила 2 вражеских дрона-камикадзе
Источник:Воздушные силы ВСУ
В ночь на 4 ноября российские военные атаковали Сумскую область дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили 2 вражеских БПЛА.
Около 21:00 в Воздушных силах предупредили, что в Сумской области существует угроза применения ударных беспилотников. Тревога продолжалась около 22:18, а уже в 23:35 в Сумской области снова объявили об опасности.
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Россияне запустили "Шахеды"
В Воздушных силах сообщили, что ночью противник атаковал Сумскую область двумя ударными БПЛА "Shahed-136/131". Российские военные запустили их с территории Курской области.
Силы ПВО успешно отработали и уничтожили вражеские беспилотники.
Оба вражеских беспилотника уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины,
– сообщили в Воздушных силах.
Силы ПВО уничтожили "Шахеды" в Сумской области / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Россия массированно атаковала Украину "Шахедами" 3 ноября
- В нос против 3 ноября российские военные массированно атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе. Всего были зафиксированы пуски 40 "Шахедов", силы ПВО сбили 24 БПЛА.
- Под ударом оказались Харьковская, Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская и Одесская области. В направлении Кропивницкого враг запустил ракету Х-59, которую силы ПВО успешно ликвидировали. В Хмельницкой области также ночью раздавались взрывы, но о разрушениях и пострадавших не сообщалось.
- Около 10 "Шахедов" атаковали Харьковщину. Под ударом оказались гражданские объекты: административное здание, СТО, гаражи, 8 автомобилей и жилой дом на общей площади более 1000 квадратных метров и колледж. На месте попаданий возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Направили "Шахеды" и в направлении Одесской области. В зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 11 дронов-камикадзе. Как сообщила Гуменюк, россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Одесской области. В частности, попали по технической территории объекта.
- В Ивано-Франковской области оккупанты пытались атаковать военный объект. Силы ПВО сбили "Шахед", но от падения обломков возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели.
- Враг направил дроны-камикадзе и в направлении Львовской области. Как сообщил Андрей Садовый, над Львовщиной зафиксировали 16 "Шахедов". К сожалению, не все БПЛА удалось сбить и было зафиксировано 5 попаданий в объект критической инфраструктуры.