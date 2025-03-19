Россия ночью атаковала Украину 145 дронами и ракетами: сколько целей удалось сбить
- Россия запустила по Украине 145 ударных дронов типа "Шахед" и ракеты. Из них 72 дрона были сбиты Воздушными силами Украины.
- В результате атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.
Российская армия в ночь на 19 марта запустила по Украине 145 ударных дронов типа "Шахед" и ракеты. По целям работала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что из вражеских целей ПВО удалось сбить ночью
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 19 марта 2025 года (с 19:00 18 марта) противник атаковал Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М", 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:
- Брянск;
- Орел;
- Шаталово;
- Курск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск, что в России.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 72 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях,
– написали военные.
Как отработали защитники неба ночью 19 марта / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.
Несмотря на это, в результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.