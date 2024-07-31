Россияне ночью пытались атаковать Полтавщину: в ОВА сообщили подробности

В ночь на 31 июля россияне атаковали дронами Украину. В частности, взрывы слышали жители Полтавской области.

В целом воздушная тревога в регионе длилась около 10 часов. Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил, что раздавались взрывы, однако он отметил, что это работала ПВО.

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Атака дронов на Полтавщину

Как констатировал чиновник, к счастью, никто не пострадал во время этой атаки российских беспилотников на Полтавщину.

Наши мощно отработали. Благодаря защитникам, попаданий на территории области не зафиксировано,

– указано в сообщении.

Воздушная тревога на территории Полтавской области прозвучала еще 30 июля около 22:12. Отбой жители региона услышали только утром 31 июля в 08:38.

Кроме того, в Киевской городской военные администрации рассказывали, что оккупанты атаковали столичный регион двумя волнами беспилотников. Первая волна была самой массированной атакой на Украину ударными дронами за все время широкомасштабной войны.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить всего четыре десятка целей. Власти отмечают, что ни один российский дрон не достиг цели. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры.

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Ночью 31 июля телеграм-паблики и Воздушные силы также писали о дронах врага над Сумской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и другими областями. Однако, очевидно, главной целью оккупантов была именно столица.