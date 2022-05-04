Россияне обстреливают больницы и школы в Луганской области: есть погибшие и раненые
Источник:Сергей Гайдай в телеграме
Враг беспощадно стреляет по территории Луганщины, пытаясь стереть ее с лица земли. Больше всего россияне разрушают объекты критической инфраструктуры.
О новых обстрелах российских оккупантов рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, пылало в нескольких городах региона.
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Что именно разрушили русские захватчики
Гайдай сообщил, что в Лисичанске, что в Луганской области, пламя охватило здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных болезней. Также из-за подлых обстрелов российских оккупантов горела одна из школ города.
В Сиротино попали в единственную в населенном пункте школу. В Северодонецке также пламя охватило торговый центр.
Новости с фронта
По словам Гайдая, несмотря ни на что, продолжается борьба с врагом на фронте. Наши воины дают мужественный и достойный отпор русским захватчикам.
Глава Луганской ОВА сообщил, что ВСУ отразили 12 атак врага. Таким образом, удалось успешно уничтожить 6 танков, 5 артиллерийских систем, из которых было 3 РСЗО, 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.
Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Луганщина в огне / Фото с телеграма Сергея Гайдая
Из-за обстрелов погибли люди
В целом по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 враг нанес ракетно-бомбовые удары. Штурмуют россияне возле Попасной, где продолжаются бои.
Попасную россияне не просто разрушают, а удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области. Погибли два человека: женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Ранены две женщины из Лисичанска,
– говорит Гайдай.
По его словам, по Лисичанску было 10 артобстрелов, по Северодонецку – 8, а еще 10 – по Попаснянской и Горной общинах. Всего было повреждено 45 домов и других объектов. Среди них в:
- Северодонецке – 4;
- Лисичанске – 12;
- Ореховом – 7;
- Рубежном – 6;
- Горном – 4;
- Попасной – 4;
- Врубовке – 2.
Наступление россиян и обстрелы всей Украины
- Вечером 3 мая российские оккупанты произвели массовый обстрел регионов Украины. Воздушная тревога была на всей территории. Запустили 18 ракет на Львов, Одесщину. Впервые пострадало Закарпатье. Вражеские ракеты летели из разных мест. Они, к сожалению, нанесли значительный ущерб железной дороге и другой инфраструктуре.
- Утром 4 мая Генштаб Вооруженных Сил обнародовал последнюю информацию с фронта. Трудные бои продолжаются на Юге и Востоке. Российские оккупанты хотят уничтожить фортификационное оборудование позиций украинского войска на Юге. Поэтому они активно обстреливают наших бойцов из разного оружия.
- Генштаб также сообщил, что враг еще не отказался от своих планов. Российские оккупанты хотят установить контроль над Донецкой и Луганской областями, выйдя на их границы. Также они хотят удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.
Что известно об ударах по Львову: смотрите видео