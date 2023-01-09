Оккупанты ударили ракетой по рынку в Харьковской области: есть пострадавшие и погибшая

Российские оккупанты снова обстреляли Харьковщину. 9 января захватчики нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково.

К сожалению, есть пострадавшие. Все службы работают на месте происшествия.

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в поселке Шевченково Купянского района зафиксировали ракетный удар. Предварительно, из ЗРК С-300. Оккупанты ударили по местному рынку.

На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,

– отметил глава региона.

Позже Синегубов сообщил, что, по данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей. Среди них – 13-летняя девочка.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что под завалами могут оставаться люди.

"Продолжается спасательная операция, работают экстренные службы", – подчеркнул он.



Последствия ракетного удара / фото Кирилл Тимошенко

Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Шевченково: смотрите видео

Есть жертвы

Как сообщил Синегубов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина. Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы.

Что происходит на месте после ракетного удара / фото Олег Синегубов

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