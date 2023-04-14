Применяют 4 вида снарядов, – херсонский активист сказал, на что "охотятся" россияне

В Херсонской области россияне терроризируют мирное население. Они пытаются целиться по придуманным их пропагандой военным объектам украинских сил.

Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, под прицельным обстрелом город Берислав.

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Как россиян терроризируют херсонцев

Владимир Молчанов сообщил, что к сожалению нельзя констатировать, что у россиян наблюдается снарядный голод. Впрочем, враг просто физически не может использовать весь имеющийся объем снарядов.

Они продолжают применять не менее 4 видов боеприпасов против преимущественно гражданского населения Правого берега. Это мины и снаряды из минометов, гранаты из дронов, авиабомбы,

– подчеркнул он.

По его мнению, авиабомбы наносят наибольшие разрушения.

Также херсонский активист констатировал, что россияне ведут охоту на большие здания, в частности, на производственные цеха и школы. оккупанты думают, что там могут размещать украинские военные базы.

Россияне врут об успехах на Херсонщине

Молчанов подчеркнул, что учебные заведения вызывают у россиян интерес не просто так. Они выходят из собственной логики, потому что на Левом берегу в Олешках и Новой Каховке позанимали школы.

Что касается практики обстрелов по большим объектам, которые можно увидеть и идентифицировать легко, то у россиян есть определенные "успехи",

– объяснил он.

По его словам, яркий пример "достижения" – попадание в Бериславский элеватор. На нем взорвалась зерновая пыль, которая там накопилась во времена, когда не было вентиляции из-за отсутствия электроэнергии.

Российская пропаганда заявила, что уничтожено большое количество украинских боеприпасов.

Также враг заявил об успешной ликвидации предприятия с большими запасами отработанной трансформаторной смазки. Хотя на самом деле никакого вреда ударом по этому объекту враг не нанес.

оккупанты охотятся на украинцев

Херсонский активист объяснил, что попадание в центр города – это случайность.

Впрочем, есть места, к сожалению, где дроны охотятся за всеми, кто ходит, едет на велосипеде, на машине тем более,

– заметил он.

По его словам, таким городом является Берислав, где оккупанты охотятся даже на машины полицейских. Сами же 2,5 тысяч жителей населенного пункта живут буквально в подвалах.

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