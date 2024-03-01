Скоро останутся без носителей КАБов: боец ВСУ о последствиях тяжелых обстрелов Купянска россиянами

Россияне постоянно обстреливают Купянск управляемыми авиационными бомбами. Это тяжелое оружие, которое мощно разрушает все, до чего долетает.

Об этом 24 Каналу рассказал Кирилл Сазонов – военнослужащий ВСУ, политолог, который отметил, что обстрелы КАБами не являются признаком того, что россияне могут пойти на штурм города. Они пытаются его атаковать с осени 2023 года, однако ничего не достигли.

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Будет такая тактика

Враг испытывает КАБы в Купянске так же как во время штурмов Авдеевки. Видимо такая у него будет тактика – по возможности выносить все КАБами.

"В то же время Воздушные силы в феврале сбили более 13 российских самолетов за 11 дней. Поэтому россияне скоро останутся без носителей КАБов и им не будет из чего запускать эти бомбы", – заметил боец ВСУ.

Плохо закончится для россиян

В сети распространяется предположение, что якобы россияне начнут "штурм Купянска". Однако это далеко не новая "пугалка".

Вблизи Купянска тихо никогда не было. Интенсивность боевых действий бывает разная – может быть очень горячая неделя, а может – легче. Но бои здесь не утихают. Купянск с октября 2023 года "штурмуют". Россияне бросали сюда большие резервы, но наши 41 и 14 отдельные механизированные бригады, а также другие, сдерживают врага,

– объяснил Сазонов.

Украинские бойцы работают, держат фронт. Наша артиллерия, наши ракетчики, дронщики, минометчики наносят удары по тылу оккупантов, по местам расположения их техники, мастерских, личного состава.

Постоянные бои идут за Синьковку, также горячее Лиманское направление, которое рядом с Купянским. Однако, по его словам, у наших защитников нет настроения отходить.

"Когда предполагают, что россияне якобы возьмут Купянск и пойдут на Харьков, я замечаю – посмотрите на карту: какое расстояние от Харькова до Белгорода и какое – от Купянска до Харькова, да еще и по открытой местности. Поход на Харьков через Купянск – плохо и очень быстро закончится для россиян", – подчеркнул боец ВСУ.

Какая ситуация на Харьковском направлении

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что на Харьковском направлении враг применяет КАБы, Су-34, Су-35. Также он использует пехоту, десантные полки, танки. Как он отметил, ощутимо, что у врага нет дефицита боеприпасов.

В то же время Купянск остается главной целью врага. Он применяет в районе населенного пункта Тернина все имеющиеся образцы вооружения, а также резервы. Вблизи реки Черный Жеребец россияне пытаются выйти на барьерный рубеж, а кроме того – вблизи Синьковки.

Евлаш сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении оккупанты сосредоточили 122,5 тысячи личного состава. Важно, что эта численность не меняется с осени 2023 года.

Также противник на Харьковском направлении укрепляет линию границы со стороны России. Там аккумулируются резервы, подтягиваются подразделения росгвардии. Их назначение – не наступление, а сделать невозможным прорыв.

Также на Купянском направлении продолжают работать ДРГ – как со стороны врага, так и украинская разведка, которая действует очень жестко. Однако сейчас диверсионные группы идут на конкретную задачу, потому что разведку на 90% берут на себя или агентура или дроны. Беспилотники используются в большом количестве и нашими силами, и противником.