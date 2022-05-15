Россияне обстреливают Запорожье с вертолета Ка-52, артиллерий минометов: ВСУ наносят контрудары

Силы обороны, защищающие Украину в Запорожском направлении, сообщили о ситуации на фронте за 14 мая. В частности, заявили об использовании оккупантами вертолета для обстрелов позиций украинцев.

Согласно последним данным Сил обороны Запорожского края, за минувшие сутки не обнаружили активные боевые действия со стороны врага в направлении позиций украинских военных. Однако с целью улучшить свое тактическое положение россияне проводят разведку в воздухе. Для этого оккупанты используют дроны.

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Что известно о ситуации в Запорожском направлении

Враг также начал готовиться к созданию многоэшелонированной обороны временно оккупированных территорий Украины. Сейчас враг сосредоточил свои силы по направлениям следующих населенных пунктов: Гуляйполе, Малиновка, Большая Новоселка Донецкой области.

В то же время украинские военные активно проводят маневренную оборону и наносят контрудары. Кроме того, сообщили об обстрелах позиций украинских защитников с использованием сразу из целого арсенала. В этом случае речь идет о:

вертолет Ка-52,

реактивные системы залпового огня,

ствольная артиллерия,

минометы,

крупнокалиберные пулеметы,

стрелковое оружие.

Таким образом, враг атаковал по ряду направлений. Информируют о Преображенке, Малой Токмачке, Времивке, Орехов, Ольговском, Полтавке, Малиновке, Малых Щербаках, Новоандреевке, Щербаках, Каменском, Гуляйпольском, Новоселке, Железнодорожном.

Защитники Украины достойно сопротивляются российским захватчикам и наносят им существенные потери. На Запорожском направлении наши военные уничтожилии болеевражеской техники.

Русские не прекращают нагло и цинично пренебрегать нормами международного права, признающими весь цивилизованный мир. Речь идет как о Международном гуманитарном праве, так и о правилах ведения войны.

Российские захватчики уничтожают гражданскую и сверхважную инфраструктуру на территории Украины путем использования ракетных и артиллерийских ударов. Более того, жизнь и безопасность мирных украинцев в связи с действиями врага на постоянной основе находятся под угрозой.

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