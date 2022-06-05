Россияне обстреляли 32 города и села на Востоке: по меньшей мере 4 человека погибли, много раненых

Российские боевики продолжают целенаправленно убивать мирных украинцев. Враг надеется вызвать панику, безнадежность и страх.

Российские кафиры на Востоке не прекращают активных наступательных действий и обстрелов мирных городов. К сожалению, в результате преступлений российских боевиков погибают мирные люди.

Читайте также За сутки ВСУ вывели из боя в Запорожье 27 россиян, уничтожили технику и позицию вражеского отделения

Обстрелы мирных городов

В течение 4 июня российские кафиры произвели обстрел 32 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Луганская область:

Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Привилегия, Новодружеск, Белогоровка, Золотое, Горное, Камышеваха, Тошковка, Врубовка, Устиновка, Сиротино, Николаевка.

Донецкая область:

Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледарь, Времевка, Марьинка, Нью-Йорк, Васильевка, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка, Крещение, Острое, Адамовка, Хромово, Дружковка, Святогорск.

К сожалению, снаряды российских оккупантов унесли жизни 4 мирных людей, еще 13 человек получили ранения. Информация о точном количестве погибших и пострадавших еще уточняется.

Также россияне разрушили 81 гражданский объект. От их обстрелов и бомбежек пострадали 75 жилых домов, цеха заводов, отделения "Укрпочты", детский лагерь, церковь и гаражи сельскохозяйственного предприятия. В Краматорском, Бахмутском, Покровском, Волновахском районах Донецкой области пиротехникам ГСЧС удалось обезвредить 63 взрывоопасных предмета.

Из "горячих" точек удалось эвакуировать 544 человека. Со станции в Покровске в 16:30 отправится эвакуационный поезд во Львов, который будет следовать через Днепр.

Война России против Украины: коротко о главном

Лисичанск оказался под мощными обстрелами российских кафиров. Только по гуманитарному штабу было 30 прилетов, пострадали и другие постройки. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что может идти речь о предательстве , ведь враг целил в места, где было возможно большое скопление людей.

Российские кафиры совершили ракетный обстрел Киева. По предварительной информации, ракеты могли выпустить из самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Потери россиян обновили рекорд, ВСУ уже удалось записать в ряды "хороших россиян" 31 150 захватчиков.

Смотрите также – генерал США призвал передать Украине боевую авиацию: видео