Россияне обстреляли больницу в Черниговской области

Об этом сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной государственной администрации. По его словам, информация уточняется.

Сегодня во второй половине дня россияне из артиллерии обстреляли город Семеновка. Поврежден хирургический корпус местной больницы.

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Что известно о событии

По словам Чауса, "это уже делали не раз".