Россияне обстреляли центр Константиновки: много погибших, среди них есть ребенок

Российские захватчики атаковали центр города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. Предварительно известно, что многие погибли.

Трагедия произошла ориентировочно в середине дня 6 сентября. На месте вспыхнул пожар.

Смотрите также: Часть Одесщины и 417 населенных пунктов – без света: какая ситуация в энергосистеме 6 сентября

Что известно об атаке россиян на Константиновку

Корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия сообщил, что предварительно в результате удара по Константиновке погибли 16 человек.

По его словам, россияне в городе ударили по территории гражданского объекта. Там вспыхнул пожар.

По непроверенным данным, враг попал по Константиновке ракетой С-300.

Донецкая областная военная администрация подтвердила изданию hromadske данные о трагедии. По их словам, ранены уже 18 человек. Все пострадавшие в результате российской атаки – гражданские.

Россия убила десятки мирных людей: видео из города

Российская атака унесла жизни мирных людей в Константиновке: видео

Трагедия посреди Константиновки / Фото "Радио Свобода" и телеграм-каналов

Владимир Зеленский заявил, что Россия убила в Константиновке 16 человек.

Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!

– написал президент.

Он заявил, что нужно как можно быстрее победить это российское зло.

Атака на Константиновку: смотрите видео

(Осторожно! Не советуем смотреть чувствительным людям)

Россия атаковала рынок и убила по меньшей мере одного ребенка

Денис Шмыгаль сообщил, что среди погибших есть ребенок.

В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них – 1 ребенок. По меньшей мере, 20 человек ранены. Мои искренние соболезнования семьям и близким,

– заявил премьер-министр.

По его словам, все службы работают на месте, пожар удалось локализовать. На месте людям помогают спасатели, полицейские и медики.

Шмигаль добавил, что российским войскам не будет прощения и покоя, а будет возмездие.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует всем родным погибших. Страна-террорист ответит за все зло на украинской земле.