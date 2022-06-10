Россияне обстреляли дом в Николаевке, в который стреляли и в 2014 году: мужчине оторвало руку
Источник:телеграм Павла Кириленко
Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты 10 июня обстреляли жилой дом в Николаевке. В 2014 году здание уже пострадало от действий неприятеля.
Глава Донецкой ОВА сообщил, что, по предварительной информации, в дом попал снаряд из РСЗО "Торнадо". В результате действий оккупантов пострадал один житель. Ему оторвало руку.
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Этот дом по улице Мира уже не впервые испытывает повреждения. Россияне били по нему в 2014 году, но последствия тогдашних обстрелов давно уже ликвидированы,
– говорится в сообщении.
Кириленко напомнил, что в настоящее время на территории Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Глава ОВА призвал местных жителей эвакуироваться. Он подчеркнул, что эвакуация спасает жизнь.
Россияне обстреляли дом в Николаевке: смотрите видео
Оккупанты обстреляли Донецкую область
Генштаб ВСУ 10 июня сообщил, что на Востоке ситуация остается наиболее напряженной. Российские захватчики обстреливают Донецкую область из самолетов и вертолетов. В частности, чтобы обстреливать местные населенные пункты, захватчики используют истребители Су-25, а также вертолеты Ка-52 и Ми-8.
"Враг нанес авиационные удары с применением самолетов Су-25 вблизи Марьинки и Красногоровки, и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки, и Ми-8 в районе Александрополя", – говорится в сообщении.
Одной из самых горячих точек остается Северодонецк. Российские оккупанты ведут штурмовые действия. Враг пытается установить полный контроль над городом. Бои продолжаются.
Из артиллерии враг стрелял по:
- Северодонецку;
- Лисичанску;
- Устиновке;
- Тошковке;
- Горному.
Тем временем на Славянском направлении оккупанты готовятся к возобновлению наступательных действий на город.
На Бахмутском направлении россияне "накрывали огнем" территорию вблизи населенных пунктов:
- Нью-Йорк;
- Золотое;
- Врубовка;
- Камышеваха;
- Брестово;
- Луганск.
Россияне обстреляли школу в Бахмуте
Российские захватчики 9 июня обстреляли школу в Бахмуте. В результате обстрела из артиллерии пострадали 2 человека. Их экстренно госпитализировали.
На территории школы вспыхнул пожар. К борьбе привлекли 7 спасателей и 1 единицу техники.Обратите внимание! Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу колоссальные потери. По состоянию на 10 июня Геенштаб ВСУ сообщил о 31 900 ликвидированных российских военных. В то же время эти данные – неокончательные, ведь уточнения данных усложняют активные боевые действия.
Важно – потери российских оккупантов по состоянию на 10 июня: смотрите видео