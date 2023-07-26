От удара жену отбросило: россияне атаковали дом под Херсоном – погибла женщина

Российские террористы 25 июля нанесли удар по Антоновке вблизи Херсона. Под огнем оккупантов оказался дом пожилых супругов.

Вражеский обстрел состоялся около 23:00. По данным Херсонской ОВА, оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы, когда мирные люди готовились ко сну.

Смотрите также Воздушные атаки для Юга будут очень опасны: что задумали в России

Россияне ударили по Антоновке с артиллерии

В результате обстрела армии России 72-летняя женщина получила слишком тяжелые ранения. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть.

Чудом уцелел 74-летний мужчина. У него диагностировали легкие ранения живота. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

Потерпевший мужчина рассказал детали артиллерийского обстрела. По его словам, при обстреле произошел сильный взрыв. На момент обстрела его погибшая жена сидела за столом.

В результате прилета женщину отбросило и она получила смертельные ранения. Также в Херсонской ОВА показали видео последствий обстрела дома в Антоновке.

Россияне из артиллерии обстреляли дом в Антоновке: смотрите видео последствий удара

Россияне обстреливают Херсонщину: последние новости