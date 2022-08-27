россияне обстреляли Харьков: под удар попал центр города

Ночью 27 августа россияне в очередной раз ударили по Харькову. Вражеские "прилеты" произошли в центре города.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов. Обстрел произошел во время воздушной тревоги.

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Оккупанты обстреляли Харьков

Из-за очередной угрозы вражеского обстрела на Харьковщине в 1:50 объявили воздушную тревогу. Уже через 10 минут в областном центре услышали первые взрывы.

В 2:34 воздушная тревога в области завершилась. После этого городской голова Харькова рассказал, что в городе случился вражеский обстрел.

Ракетный обстрел Харькова. Под ударом – центральная часть города в Основянском и Киевском районах,

– написал Терехов.

По предварительной информации, атака российских оккупантов, к счастью, прошла без жертв и пострадавших.

Заметьте, что чаще всего россияне бьют по Харькову из Белгорода. Ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

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