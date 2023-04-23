Выбило окна и двери: как семья спаслась от российских обстрелов на Харьковщине

Вечером 22 апреля российские террористы в очередной раз нанесли удары по Харькову и области. Обстреливали в первую очередь жилой сектор.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. К счастью, от обстрела никто не пострадал.

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Под ударами, в частности, оказалось село Котляры Харьковского района.

Корреспондентка сообщила, что одна из ракет попала в землю. Другая – разорвалась в воздухе над овощной фабрикой, повредив теплицы и цеха предприятия.

История семьи из Котляров

Очевидцы, чьи дома расположены недалеко от взрыва, рассказали о последствиях атаки. Их окна были заклеены скотчем, это уберегло семью от стеклянных обломков.

Был удар, окна выпали. Стекла не разлетелись, иначе все были бы ранены. Да, они разбиты, но держатся на скотче,

– рассказала пострадавшая семья.

По их словам, сначала началась воздушная тревога, затем раздался взрыв подальше. Семья только успела скрыться за четыре стены и раздался следующий взрыв.

Все упало, люстры на голову, окна, двери, все вынесло. Четыре стены действительно помогают, если непрямое попадание. И окна, заклеенные плотно скотчем, тоже помогают, падают вместе со скотчем,

– прокомментировала жительница Котляров.

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Расследования ведутся

Черненко сообщила, что ночью 22 апреля на местах взрывов отработали правоохранители. Изъяли остатки ракет. Предварительно сообщается, что россияне били по Харьковщине ракетами С-300 из Белгородской области.

Утром правоохранители провели повторное обследование и открыли очередное уголовное производство по нарушению условий ведения войны.

Люди, чье имущество пострадало, знают механизм, где регистрироваться относительно повреждений и будущих возмещений. У людей, лишившихся жилья, есть возможность отселиться, хотя бы на определенный период, чтобы решить проблему с жильем.

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