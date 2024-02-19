Ничего не осталось: как жители Купянска пережили жуткий обстрел КАБАми

Купянск Харьковской области ежедневно обстреливается врагом. 17 февраля оккупанты ударили по городу в частности КАБами. В результате атаки есть погибшие. Также значительно повреждены дома горожан.

Местные жители живут в настоящем аду среди взрывов и выстрелов. Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, жилье многих из них повреждено из-за обстрелов, а у некоторых – разрушено полностью. Однако местные не хотят оставлять свои разрушенные дома.

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10 ударов КАБами в течение 40 минут

Купянск постепенно разрушается из-за ежедневных вражеских атак, от ударов повреждаются и многоэтажки, и частные дома.

Страшные сутки местные жители пережили 17 февраля. В течение всего 40 минут оккупанты ударили по городу более 10 раз 250 и 500-килограммовыми управляемыми авиабомбами.

Россияне били по кварталам – 3 КАБы выпускали по одному квадрату. Так, в одном из домов погибло два человека. Спасатели в течение десятка часов откапывали из-под завалов семейную пару. Всего в том доме осталось три человека.

У Виктора, жителя Купянска, в результате удара КАБом разрушен дом – остались только стены. Когда произошла атака он как раз находился дома. В его случае – только чудо спасло Виктору жизнь.

Прилетело в кухню. Я просто упал. Ничего не осталось, ничего нет,

– констатирует Виктор.

В некоторые дома происходит повторное попадание. Жительница двухэтажки рассказала, что в ее дом попал артиллерийский снаряд в прошлом году. А 17 февраля, через год, дом снова оказался под ударом.

"Говорят, два раза в одну воронку не падает, а на самом деле – падает", – говорит Елена, жительница Купянска, в чей дом был дважды обстрелян.

Остаются дома, несмотря на обстрелы

Женщина отметила, что людям, которые остаются в Купянске очень нужны строительные материалы, чтобы залатать поврежденное жилье.

Однако местным жителям нужны не только они и финансовая помощь, чтобы восстановить жилье. Также они нуждаются в определенной психологической поддержке, потому что пребывание под обстрелами, когда рядом гибнут соседи и знакомые, когда они остаются без крыши над головой, – все это влияет на эмоциональное и физическое состояние этих людей.

В то же время несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию, местные жители выбирают оставаться в своем городе. Хотя они имеют возможность поехать в эвакуацию – хотя бы в Харьков или дальше – в центральные или западные области Украины.

Также в Купянске действуют волонтеры, которые помогают выехать тем, кто желает это сделать. Однако люди все равно остаются в своих даже полуразрушенных домах и верят в победу Украины.

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