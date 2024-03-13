Россияне обстреляли Мирноград "Громом": в разрушенной многоэтажке есть погибшие
Источник:Вадим Филашкин
Поздно вечером 12 марта российские захватчики ударили по Мирнограду Донецкой области. Оккупанты разрушили многоэтажку. Есть жертвы.
К сожалению, 2 человека погибли, еще 5 получили ранения в результате ночного обстрела Мирнограда. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА.
Обратите внимание Удар России по многоэтажке в Кривом Роге: количество жертв возросло
Что известно о жертвах и пострадавших
Около 23 часов оккупанты сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1". Россияне попали в 5-этажку. Всего ударом повреждены 4 дома.
К сожалению, два человека погибли. Все раненые получают медицинскую помощь. Вадим Филашкин рассказал, что спасатели вытащили из-под завалов 13-летнюю девочку. Она не получила физических травм.
1 человек находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Поисковая операция на месте происшествия завершена,
– заявил глава ОВА.
Также отметил, что оставаться в Донецкой области опасно. Филашкин призвал беречь себя и эвакуироваться.
Последствия атаки на Мирноград / Фото из телеграма Филашкина
В Сумах "Шахед" разрушил 15 квартир
- Утром 13 марта в ОВА сообщили, что в результате попадания российского "Шахеда" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждены 30 квартир, в частности, 15 – разрушены.
- По предварительной информации, из-под завалов спасли 10 человек.
- Восемь пострадавших имеют травмы различной степени тяжести.
- К сожалению, есть погибшие. Информация уточняется, отметили в ОВА.