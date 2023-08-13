"Софийка стала ангелочком": в Херсонской ОВА рассказали о младенце, убитом россиянами

Россия цинично обстреливает Херсонскую область В результате очередной атаки в селе Широкая Балка погибла вся семья.

Россияне обстреляли Станиславскую общину комбинированно – Широкую Балку из артиллерии, Станислав – из РСЗО "Град". В общем от рук оккупантов погибли 7 человек, среди которых двое детей.

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У Софийки должно быть счастливое детство

Заместитель председателя Херсонской ОВА Ольга Малярчук сообщила, что россияне в Херсонской области убили всю семью в Широкой Балке. Младшей жертве не исполнилось и месяца – ей было всего 23 дня от рождения.

Девочка у которой должно быть счастливое детство и будущее. Девочка… которую "освободили" от жизни. Софийка, которая стала ангелочком,

– прокомментировала трагедию Малярчук.

Ее брат, 12-летний Артем, был в критическом состоянии. Его срочно госпитализировали, но, несмотря на все попытки медиков, мальчик тоже погиб. Умерли от артиллерийских обстрелов и их родители.

Глава ОВА Александр Прокудин также прокомментировал циничное убийство оккупантов. Он добавил, что в селе Станислав оккупанты унесли жизни у пастора христианской церкви Тачишвили Николая Николаевича и еще одного мужа.

Кроме того, 13 августа от обстрелов пострадали также Золотая Балка, Херсон, гигантское и Камышаны. Всего известно по меньшей мере о 13 раненых в Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

В Раденске в Херсонской области украинские защитники ликвидировали российский склад с боеприпасами. Местные жители сообщали, что несколько минут слушали детонацию снарядов.

В Херсонской области оккупанты трижды случайно уронили бомбы на своих "собратьев". Наталья Гуменюк сообщила, что россияне хотели направить управляемые авиабомбы на Бериславский район, однако упали они на головы россиян.

ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу и уничтожают оккупантов в Херсонской области. В течение суток 11 августа ВСУ демилитаризовали 12 единиц техники на левобережье Херсона, среди которых – зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

В Херсонской области 14 августа объявили Днем траура по убитым Россией гражданским людям.Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибших!