Россияне обстреляли школу в Северодонецке: погибла женщина и ее сын
Источник:МВД Украины
Полицейские 20 мая зафиксировали 35 обстрелов населенных пунктов Луганщины, совершивших российские войска.
В результате обстрелов погибли и ранены местные жители. Среди них волонтер, который получил травмы.
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Также повреждены 58 объектов инфраструктуры, частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки.
Обстрел домов / Фото Национальная полиция
Известно, что во время артиллерийских вражеских обстрелов в городе Северодонецк снаряд попал в здание общеобразовательной школы. Женщина 65 лет и ее сын 44 года – погибли. Еще несколько граждан получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.
Кроме этого, кафиры попали в предприятие, из-за чего произошло возгорание одного из помещений.
Последствия российского обстрела / Фото Национальная полиция
Несмотря на сложные условия войны, сотрудники полиции продолжают содержать правопорядок, раскрывать преступления, а также занимаются эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи местным жителям.
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- Россия уже давно сосредоточила основные усилия на том, чтобы захватить Луганщину . Однако вскоре ситуация станет еще более тяжелой и напряженной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 21 мая.
- По словам главы Луганской областной гражданской администрации Сергея Гайдая, ожесточенные бои продолжаются в окрестностях города. А сам Северодонецк обстреливают непрерывно – и днем, и ночью. Русские буквально уничтожают каждый дом.
- В Северодонецке Луганской области удалось возобновить газоснабжение, несмотря на регулярные российские обстрелы. С электричеством и водой до сих пор проблемы.
- С Луганщины продолжают эвакуировать мирных жителей . В частности, 20 мая удалось вывезти 38 человек. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
- Российские кафиры, захватившие Рубежное, понесут потери в технике и живой силе. Защитники Луганской области продолжают ликвидировать захватчиков.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что утром российские захватчики обстреляли школу в Северодонецке. Там от вражеских атак скрывались люди.