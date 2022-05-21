Россияне обстреляли школу в Северодонецке: погибла женщина и ее сын

Полицейские 20 мая зафиксировали 35 обстрелов населенных пунктов Луганщины, совершивших российские войска.

В результате обстрелов погибли и ранены местные жители. Среди них волонтер, который получил травмы.

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Также повреждены 58 объектов инфраструктуры, частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки.



Обстрел домов / Фото Национальная полиция

Известно, что во время артиллерийских вражеских обстрелов в городе Северодонецк снаряд попал в здание общеобразовательной школы. Женщина 65 лет и ее сын 44 года – погибли. Еще несколько граждан получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Кроме этого, кафиры попали в предприятие, из-за чего произошло возгорание одного из помещений.



Последствия российского обстрела / Фото Национальная полиция

Несмотря на сложные условия войны, сотрудники полиции продолжают содержать правопорядок, раскрывать преступления, а также занимаются эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи местным жителям.

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