Россия за одну волну выпустила чуть ли не все месячное производство ракет: сводка от Свитана

29 мая Россия совершила очередную массированную атаку по Украине, в частности, запуская ночью ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе Shahed. Можно сказать, что враг почти все месячное производство ракет использовал за одну волну.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, оккупанты возлагали большие надежды на нынешнюю ракетную атаку, однако наша ПВО метко отработала по целям.

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Сколько ракет может производить Россия в месяц

Свитан отметил, что россияне могут производить не более 2 ракет "Кинжал" в месяц, поскольку это дорогостоящее и наукоемкое производство.

В то же время Х-555 они как-то переделывают из ракет Х-55, и в общем-то не так уж много способны сделать. Однако Х-101 и "Калибров" за месяц могут произвести 50 – 70 штук.

Вот сегодня выпустили около 40 таких ракет. Можно сказать, чуть ли не все месячное производство за одну волну,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Это свидетельствует о том, что у оккупантов были большие надежды на нынешнюю ночь. Они готовились, проверили маршруты дронами Shahed, а затем по ним запустили ракеты. Наша же ПВО метко отработала по целям, отразив массированную атаку.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Надо экономически "задушить" Россию, Иран и Китай

Военный эксперт заявил, что для того, чтобы прекратить атаки любого уровня по Украине, нужно с помощью санкционной политики экономически "задушить" три империи – Россию, Иран и Китай.

Ведь этот так называемый трехглавый дракон пытается пробиться в цивилизационный мир, где одной из дверей, которую они начинают выламывать, является Украина. Поэтому нужно вернуть их обратно в каменный век, чтобы вместо ракет у них были каменные топоры. Это единственный путь, который обезопасит европейские страны и в целом цивилизованный мир от таких дикарей.

А вот как это можно сделать – просто стереть их с лица земли, с экономической карты,

– сказал Свитан.

А параллельно с этим конечно нужно уничтожать все, начиная от военных объектов в зоне досягаемости боевых средств поражения и заканчивая спецоперациями на большой дальности.

То есть, подытожил он, должны гореть не только топливоприемники в Крыму, но и также должны пылать "Уралвагонзавод", иранские производства боевой техники, а также китайские заводы по изготовлению боевой техники.

Массированная ракетная атака 29 мая: что известно