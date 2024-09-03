Россияне нанесли массированный обстрел по железной дороге: атакованы инфраструктура и подвижной состав
Источник:Укрзализныця
Оккупанты нанесли массированный обстрел по железной дороге в ночь на 3 сентября. Под ударом оказались инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В компании рассказали, что ни одного пассажирского рейса не было отменено.
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Что известно об обстреле железной дороги
Ночью российские войска нанесли удар по инфраструктуре и подвижному составу в Сумской и Днепропетровской областях.
Последствия ночной атаки россиян / Фото Укрзализныци
Также в компании рассказали, что вчера, 2 сентября, в Покровске под ударом оказался дом работника Укрзализныци.
Именно из этого города сейчас железнодорожники организуют эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками,
– отметили в компании.
Там добавили, что железнодорожник и его жена, которая работает в первичном профсоюзе, получили ранения. Они были доставлены в больницу.
Заметим, что ни один пассажирский рейс не был отменен.
Напомним, что в результате российского обстрела в Запорожье погибли два человека. Среди жертв – 8-летний мальчик.