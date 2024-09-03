На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. У компанії розповіли, що жодного пасажирського рейсу не було скасовано.
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Що відомо про обстріл залізниці
Уночі російські війська завдали удару по інфраструктурі та рухомому складу у Сумській та Дніпропетроській областях.
Наслідки нічної атаки росіян / Фото Укрзалізниці
Також у компанії розповіли, що вчора, 2 вересня, у Покровську під ударом опинився будинок працівника Укрзалізниці.
Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками,
– зазначили у компанії.
Там додали, що залізничник та його дружина, яка працює у первинній профспілці, отримали поранення. Їх було доправлено в лікарню.
Зауважимо, що жоден пасажирський рейс не був скасований.
Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу у Запоріжжі загинули двоє людей. Серед жертв – 8-річний хлопчик.