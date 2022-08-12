Прилетели ракеты и что-то взорвалось: что россияне говорят о событиях в Крыму

После атаки 9 августа по авиабазе оккупантов в Саках, россияне уже не так уверены в заявлениях о безопасности на полуострове. Они пытаются узнать причину взрывов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Им удалось перехватить разговор россиян о взрывах в Крыму.

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О чем говорится в перехвате

российский военный разговаривает со знакомой об атаке по авиабазе в Саках. Женщина говорит, что от 11 бригады почти ничего не осталось, а выживших переведут в другое место.

Оккупант подтверждает ее слова и говорит, что бригаду могут расформировать, поскольку осталась меньшая часть военных. Женщина отметила, что, по версии СМИ, объект взорвался, а местные не соглашаются, потому что заявляют – видели в небе ракеты.

"Говорят, что видно было, как летели ракеты. Разве так может взорваться? Вроде бы это действительно прилетели ракеты HIMARS", – сказала россиянка.

разговор оккупанта со знакомой: смотрите видео

Удар по пропаганде

Британское издание Guardian приравнивает уничтожение авиабазы в Саках к затоплению крейсера "Москва". Свидетелями взрывов были отдыхавшие на пляже люди. Они будут способствовать распространению паники.

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