Прилетели ракеты и что-то взорвалось: что россияне говорят о событиях в Крыму

12 августа 2022 , 20:11
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Источник:

ГУР МО

После атаки 9 августа по авиабазе оккупантов в Саках, россияне уже не так уверены в заявлениях о безопасности на полуострове. Они пытаются узнать причину взрывов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Им удалось перехватить разговор россиян о взрывах в Крыму.

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О чем говорится в перехвате

российский военный разговаривает со знакомой об атаке по авиабазе в Саках. Женщина говорит, что от 11 бригады почти ничего не осталось, а выживших переведут в другое место.

Оккупант подтверждает ее слова и говорит, что бригаду могут расформировать, поскольку осталась меньшая часть военных. Женщина отметила, что, по версии СМИ, объект взорвался, а местные не соглашаются, потому что заявляют – видели в небе ракеты.

"Говорят, что видно было, как летели ракеты. Разве так может взорваться? Вроде бы это действительно прилетели ракеты HIMARS", – сказала россиянка.

разговор оккупанта со знакомой: смотрите видео

Удар по пропаганде

Британское издание Guardian приравнивает уничтожение авиабазы в Саках к затоплению крейсера "Москва". Свидетелями взрывов были отдыхавшие на пляже люди. Они будут способствовать распространению паники.

Обратите внимание – чем могли ударить по Крыму: смотрите видео

Что известно о взрывах в Новофедоровке: коротко

  • О взрывах на авиабазе оккупантов стало известно 9 августа. Именно с этого объекта взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.
  • По словам внештатного советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, на момент взрывов в Саках находились 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 вертолетов и 1 Ил-76.
  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что на аэродроме сдетонировал склад артиллерийских боеприпасов.
  • После инцидента тысячи россиян в панике начали уезжать из Крыма. Ранее оккупационные власти полуострова уверяли, что имеют самое надежное ПВО.
  • Из-за паники образовались пробки. Россияне записывали слезящиеся видео, как им не хочется ехать на родину.

Автор: Марія Масюк