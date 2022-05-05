Россияне оборудовали на базе Купянской городской больницы госпиталь

Из-за существенных потерь среди личного состава враг наращивает системы медицинского обеспечения. Они разворачивают госпитали на оккупированных территориях.

Это, в частности, происходит в Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупанты обустроили госпиталь.

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Какая ситуация сейчас на Харьковщине

В Генштабе сообщили, что на Слобожанском направлении захватчики пытались восстановить утраченные позиции в районе Харькова. Кроме того, враг неудачно пытался наступать в районе Старого Салтова.

Россияне до сих пор пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений возле Изюма. Они обстреливают из артиллерии близлежащие населенные пункты, но безуспешно.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4 танковой дивизии и танковой армии, а также 106 воздушно-десантной дивизии.

Что известно об оккупации Купянска

Купянск расположен на севере Харьковской области. Его оккупировали 28 февраля. Мэр Геннадий Мацегора пошел на коллаборационизм. Против него было возбуждено уголовное дело за сотрудничество с боевиками.

Жители города выступали против оккупантов и выходили на митинги. 20 апреля в Генштабе сообщили, что на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" россияне разгружают эшелоны с вооружением и военную технику. Туда перебрасывают артиллерию.