Це, зокрема, відбувається у Харківській області. На базі Куп’янської міської лікарні окупанти облаштували шпиталь.

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Яка наразі ситуація на Харківщині

У Генштабі доповіли, що на Слобожанському напрямку загарбники намагались відновити втрачені позиції в районі Харкова. Крім того, ворог невдало пробував наступати в районі Старого Салтова.

Росіяни досі намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів біля Ізюма. Вони обстрілюють з артилерії наближені населені пункти, але успіхів не мають.

Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4 танкової дивізії 1 танкової армії, а також 106 повітряно-десантної дивізії.

Обстріли Харкова:

3 травня окупанти обстріляли центр Харкова, райони Павлового Поля та Олексіївки. Одна жінка зазнала осколкового поранення.

У той день окупанти також обстріляли фабрику. Там виникла пожежа, через яку загинув 46-річний працівник, який перебував на території підприємства.

2 травня Росія атакувала Харківщину із реактивних систем залпового вогню та здійснила один артилерійський обстріл. Двоє людей були поранені.

Що відомо про окупацію Куп'янська

Куп'янськ розташований на півночі Харківщини. Його окупували 28 лютого.

Мер Геннадій Мацегора пішов на колабораціонізм. Він запропонував російським військовим "підтримку" і матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Проти нього порушили кримінальну справу за держзраду. Однак голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Мацегра разом з родиною втік в Росію.

До слова, жителі міста виступали проти окупантів та виходили на мітинги. 20 квітня у Генштабі повідомили, що на залізничній станції "Куп'янськ-Сортувальний" росіяни розвантажують ешелони з озброєнням та військову техніку. Туди перекидали артилерію.

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