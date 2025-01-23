Россияне продвигаются на Донетчине: DeepState заявило об оккупации еще одного села

Противник продолжает активные атаки на разных направлениях фронта. Тяжелая ситуация наблюдается в Донецкой области, враг продвигается там. Уже оккупировали еще одно село.

Речь идет о Нововасильевке, сейчас под угрозой и давлением россиян находится Успеновка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Какова ситуация в Донецкой области

Согласно обнародованной информации, оборонительная операция в Нововасильевке завершена, враг оккупировал село. В этом населенном пункте россиян более месяца в тяжелых условиях сдерживали бойцы 59 ОМПБр. Они в течение двух последних недель в полном окружении сдерживали почти целую дивизию врага.

Силы противника, которые осуществляли штурмовые действия на Нововасильевку состояли в основном из подразделений 27 мсд, а именно 433 мсп, 506 мсп, 907 орб. На усиление было отправлено 71 батальон спецназа и группы 24 бригады гру мо России. Комплектация каждого вражеского организма составляла от 92%,

– говорится в сообщении.

По словам аналитиков, один из вражеских полков проходил восстановление в Авдеевке и за 10 дней восстановил все потери. Кроме вышеупомянутого, в DeepState сообщают, что россияне продолжают штурмовые действия в сторону Успеновки. Нашим защитникам удалось сдержать врага и выиграть время в Нововасильевке.

"К сожалению, в Силах Обороны есть тоже немало погибших, но у кацапов значительно больше. Просто надо не забывать, что за каждой посадкой и селом стоят жизни украинских солдат". – отметили там. В то же время пехота противника лезет на восточные окраины Великой Новоселки.

К слову, там, по данным оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" бойцы ведут изнурительные бои с превосходящими силами противника на соответствующих позициях и рубежах. Действия украинских воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений.