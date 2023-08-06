Логистика россиян очень страдает: о чем говорит постоянное движение вражеской техники из Мариуполя

Оккупанты перекидывают свои силы через Мариуполь, в частности, на Бердянское направление. Враг пытается перекидывать боекомплекты, военную технику и солдат. Но с логистикой у российской армии все очень плохо.

Об этом 24 Каналу заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что россияне нервничают. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, за последнюю неделю увидели 80 – 90 грузовиков оккупантов, которые ехали в направление Бердянска.

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"Постоянно передислоцируют военную технику. У них раньше ее как завозили, где-то прятали. Уже такого не бывает", – сказал Забавин.

Теперь россияне постоянно вынуждены её перемещать. Ведь, если техника определенное время постоит, то туда прилетает "хлопок".

"Когда едет там целое движение карет скорой помощи с мигалками – это значит, что едут забирать двухсотых, трехсотых оккупантов. Ведь, к сожалению, на вызовы гражданского населения скорая помощь практически не приезжает", – сказал депутат Мариупольского городского совета.

Россияне перекидывают технику через Мариуполь: смотрите видео

Оккупанты пытаются перебрасывать свои силы через Таганрог и Новоазовск в Мариуполь. Сначала их перемещают в Мариупольский район, а уже оттуда распределяют в направлении Волновахи, Угледара и Бердянска.

Если мы увидим там большие проблемы с их логистикой, это будет свидетельствовать о том, что в Крыму начнутся большие проблемы в оккупантов, если усилится "хлопок" на Мариупольском и Мелитопольском направлении.

– отметил Дмитрий Забавин.

Чем меньше сил россиян будет доходить с Таганрога – тем больше у них будет проблем во временно оккупированном Крыму.

Что происходит во временно оккупированном Мариуполе