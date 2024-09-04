В следующие 2 месяца обстрелов будет больше

Почему обстрелы городов и почему в ближайшие 2 месяца их, скорее всего, будет больше – анализируем далее.

Это тот случай, когда есть главная линия, вокруг которой все выстраивается.

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Выборы в США. 60 дней. 8,5 недель. Финишная прямая. Любые заявления в этот период (даже самые приятные для нас), но не предусматривающие выполнения до начала ноября, не значат ничего. Они преследуют исключительно электоральные цели. Это касается не только США, но и чиновников ЕС и НАТО, которые уходят с должностей в сентябре – октябре.

Имеют значение только факты, выраженные в материале. Нужно отбрасывать все "глубоко символическое", если оно не "глубоко материальное".

1. Трамп и Харрис. Китай и Россия

У каждого игрока свое видение желаемого результата и того, как ситуация с войной может сказаться на балансе различных сюжетов (Ближний Восток, Тайвань, Африка и т.д.). Этим и будут обусловлены ходы.

Действующая администрация США показывает, что самый желанный сценарий на 60 дней – чтобы была какая-то видимость контроля или примирения. Без резких движений.

Пакеты помощи последний месяц выглядят консервативными. Плюс есть риск, что президент США не в полной мере воспользуется полномочиями по выделению помощи (PDA) и то, что утвердил Конгресс, не будет реализовано. Негатив может быть подтвержден (или опровергнут) через 2 дня на очередном "Рамштайн".

Часть государств-партнеров уже дала понять, что решение о помощи Украине на 2025 год будет приниматься в ноябре по итогам голосования в США. В бюрократическом плане это означает, что ритмичная помощь (если таковая будет) начнется не с 1 января, а ближе к весне.

То есть 2025 год пока в тумане. Без оценки объемов помощи очень сложно говорить о каких-то перспективах. Цифра 40 ярдов, указанная на саммите НАТО, пока остается фантомом.

2. В отношении России основной маркер – мобилизация

Для продолжения наступления без пауз враг имеет критическую необходимость провести мобилизацию. После 8 сентября, когда закончится ряд региональных выборов, вероятность такого шага возрастет.

Однако новая публичная волна массовой мобилизации – это действие, на которое США будут вынуждены реагировать. Нюанс в том, что даже если Россия начнет мобилизацию с понедельника, особого эффекта на земле до ноября не будет. А вот спровоцировать нежелательные ходы США она может.

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В связи с чем в эфире есть множество рассуждений на тему существования договоренностей: Россия не эскалирует до выборов, а США что-то нам не позволяют и наказывают снижением уровня помощи, если мы дергаемся.

Комментировать это нет смысла. Без реальной информации – это конспирология. Но что стоит держать на краю сознания: мы не знаем, какой результат выборов в США Кремль считает лучшим для себя.

Вполне вероятно, что накануне выборов (конец октября – начало ноября) Путин решит дать пас какому-то из кандидатов (как это было с обменом на фоне выдвижения Камалы Харрис). Это может быть как демонстративный успокаивающий жест, так и обострение.

3. В последние дни много плохих новостей: Харьков, Сумы, Полтава, Львов, Кривой Рог...

Факты таковы.

За 10 месяцев операции на Авдеевском направлении российские войска захватили около 1000 километров квадратных (это площадь продвижения Сил обороны Украины в Курской области). В глубину оккупанты продвинулись на 35 – 38 километров. Ширина прорыва составляет 25 километров. Уже видно, что российская армия не имеет сил масштабно давить даже на двух направлениях.

На Покровском направлении оккупанты сейчас заняты обеспечением флангов.

В осень мы входим гораздо лучше, чем могли бы. Враг имел амбициозные планы на весенне-летнюю кампанию. Однако сначала россияне сожгли часть войск к северу от Харькова. Затем Курская операция оттянула на себя изрядную долю резервов, которые сейчас могли бы давить на тот же Покровск или вклиниваться между Харьковом и Сумами.

На карте видно три выступления (Северский, Торецкий и Кураховский), которые россияне очень хотели бы срезать. Но для этого им нужны дополнительные войска, которых по состоянию на сейчас нет (и в ближайшие 2 месяца точно не будет, даже в случае объявления мобилизации).

Есть попытка рассечь наши войска в Харьковской области, чтобы выйти к Осколу.

Даже в случае ухудшения ситуации на одном из участков в чисто военном плане это не повлечет драматических последствий для всей обороны страны. То есть может быть плохо, но масштаб этого "плохо" надо объективно оценивать.

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Что способно резко ухудшить все – это настроение людей: когда они перестанут сопротивляться. И потеря управления.

4. Вывод

Карты на ближайший раунд уже розданы. Как их разыграют, какие ходы подготовлены – мы не знаем, но все уже произошло.

В течение ближайших двух месяцев сложно рассчитывать на стремительное поступление помощи, которая сыграет до начала ноября.

Россия, по-прежнему, не может справиться с нашей армией. Даже если враг продолжит движение, чисто военными средствами нас не сможет уничтожить. Мобилизация им на коротком отрезке не поможет.

Единственное направление, где Кремль может нарастить усилия действующими ресурсами – это зверства против гражданского населения. Они не будут выглядеть как эскалация, но пошатнут устойчивость.

Если не пошатнуть мотивацию украинской армии и поддержку армии тылом – надо проводить мобилизацию, чего в России не хотят. Осуществляя давление на гражданских, Россия создает вилку: возможность продавливать нашу армию с опорой на скрытую мобилизацию и наемников, а также формируя задел под переговоры. Это раскручивает спираль: чем меньше устойчивость Украины, тем меньше помощи мы реально получим.

Нюанс в том, что граждане Украины демонстрируют выдающуюся устойчивость. Из-за чего планы Кремля уже неоднократно срывались.

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На ближайшие 2 месяца ситуация такова:

придется терпеть, нельзя шарахаться;

информация о зверствах россиян должна оперативно доноситься через общественное мнение до тех, кто заинтересован ее не заметить. Чтобы в ходе выборов им таки пришлось реагировать и сдерживать Путина.

Тем, кто формирует оценки, пора зафиксировать: заявление Байдена о том, что "Полтава – это попытка сломать волю народа", на фоне запрета применять дальнобойные средства и консервативного подхода к оказанию помощи выглядит так, как будто в стремлении сломать волю украинцев Россия не одинока. Даже если это не так. А выглядит – так.

Когда живой организм (Украина) загнан в угол, истекает кровью, находится под колоссальным давлением и наблюдает действия, которые выглядят как издевательство и унижение, это может вызвать иррациональное поведение. Это факт. К нему стоит отнестись серьезно.