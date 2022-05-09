Россияне отбирают документы и обещают вернуть с участием "в параде": ситуация в Запорожье

Для того чтобы реализовать "картинку" празднования Дня победы 9 мая оккупанты прибегают к разным нечестным способам. В частности, в оккупированных частях Запорожья конфисковывают у людей паспорта.

Отбирают у местных документов и обещают отдать 9 мая

Российские захватчики обещают отдать их только при участии в "параде победы" 9 мая. Они надеются, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для РосСМИ. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 06:00 по российскому вторжению.

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На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также в ведомстве отметили, что враг осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов до 9 мая и на территории временно оккупированной АР Крым.

Следует отметить обстановку в Приднестровском регионе Республики Молдова. Там пока без изменений местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

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