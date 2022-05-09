Россияне отбирают документы и обещают вернуть с участием "в параде": ситуация в Запорожье
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Для того чтобы реализовать "картинку" празднования Дня победы 9 мая оккупанты прибегают к разным нечестным способам. В частности, в оккупированных частях Запорожья конфисковывают у людей паспорта.
Отбирают у местных документов и обещают отдать 9 мая
Российские захватчики обещают отдать их только при участии в "параде победы" 9 мая. Они надеются, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для РосСМИ. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 06:00 по российскому вторжению.
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На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Также в ведомстве отметили, что враг осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов до 9 мая и на территории временно оккупированной АР Крым.
Следует отметить обстановку в Приднестровском регионе Республики Молдова. Там пока без изменений местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".
Последние новости по ситуации в Запорожье
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- В Запорожье временно ограничили выезд из города. Все из-за обилия людей, которые несколько дней не могут заехать внутрь.
- Эксперт Украинского института будущего, эксперт СБУ Иван Ступак рассказал, что разведка США утверждает, что Россия до середины мая попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донбасса и Луганщины. И даже сами оккупанты не уверены, что пришли в Украину надолго.
- Оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области отбирают бизнес у местных предпринимателей, которые отказываются сотрудничать с ними. Также враги не выплачивают людям зарплату.
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