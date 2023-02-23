Россияне отбирают паспорта у украинцев: для чего их могут использовать
На временно оккупированных территориях Херсонщины россияне продолжают оказывать давление на местное население. В частности, людей принуждают к паспортизации.
Оккупанты заявляют, что тот, кто до марта не получит паспорт государства-агрессора, не сможет переоформить свое имущество по российскому законодательству. Следовательно, имущество, которое не будет переоформлено, подлежит национализации. Об этом 24 Канала сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Как оккупанты могут использовать украинские паспорта
По словам Хланя, все, что захватчики делали с частными предпринимателями и представителями бизнеса до Нового года, только усиливается. "По состоянию на сегодняшний день они начали процесс национализации частных предприятий, которые не зарегистрировались по оккупационному законодательству", – отметил депутат Херсонского облсовета.
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Кроме того, добавляет он, стоит вопрос земельных паев, которыми владеют люди. Россияне шантажируют их ограблениями, заставляя получать российское гражданство и сдавать украинский паспорт.
Впрочем, основной вопрос состоит в том, как именно оккупанты будут использовать изъятые украинские паспорта. Хлань отмечает, что они могут отправлять диверсантов на территории, где развевается украинский паспорт.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Оккупанты продолжают жестоко обстреливать Херсон. 21 февраля российские войска ударили по остановке общественного транспорта, магазина и двух многоэтажках. Циническая атака повлекла за собой смерть 5 человек, еще 16 – пострадали.
- Утром 19 февраля россияне массированным артиллерийским огнем поразили поселок Бургунка Бериславского района. Известно не менее 3 погибших.
- На временно оккупированных территориях продолжают работать украинские партизаны. Так, в Новой Каховке они взорвали автомобиль с российскими военными, в результате чего есть погибшие.
- Предатели Украины привезли святые мощи в Геническую Херсонскую область. Как заверили, они будут использоваться в молитвах за мощь российской армии.
- Армия государства-агрессора спускает воду из Каховского водохранилища, пытаясь держать повышенным уровень воды ниже в Днепре. Это чревато даже для Киева.