Зеленский уже в Изюме "танцует", – жена жалуется оккупанту о потере позиций

После заявлений о частичной мобилизации в россии и успехов ВСУ по многим направлениям, у оккупантов прослеживается массовая истерия. Жена русского военного умоляет мужа убегать.

В перехваченном разговоре противник жалуется жене, что украинские войска наносят им значительные потери. Женщина отмечает, что российские власти только на словах успешно ведут войну.

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Удачи украинской армии доводят захватчиков до отчаяния

Оккупант рассказывает, что находится под поселком Ольгино и ВСУ изрядно бьет по их позициям. По словам мужчины, узнаем, что недавно на помощь подразделения приехали "кадыровцы". Однако уже совсем скоро половина из них уехала назад, как груз "200".

Жена оккупанта жалуется, что власть лжет и постоянно уверяет, что "все нормально". Женщину раздражает, что российская армия "сдает позиции" и терпит неудачу. Она уговаривает мужчину бросить все и любым способом возвращаться домой.

Тимур, ты понимаешь, что мы п*здец, как позиции сдаем? Сейчас в Изюме Зеленский уже "пляшет", там просто по всем направлениям п*здец. Говорят, что все нормально, – это просто перегруппировка, бл*ть, идет, понимаешь?,

– в отчаянии рассказывает жена россиянина.

Перехваченный телефонный разговор россиянина: смотрите видео

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Что россияне думают о войне в Украине

Типичная позиция россиян – "Моя хата с краю – я ничего не знаю" или же их любимое "все не так однозначно". Пока война, в виде частичной мобилизации, не постучалась в дверь, многие россияне одобрительно относились к агрессии россии в Украине. Однако, как только "запахло жареным", большинство смельчаков начали искать способы, чтобы уклониться от службы.

После заявлений шойгу о том, что "потерь практически нет", россияне задумались, зачем армии понадобилось 300 тысяч резервистов. Граждане страны-агрессора провели незначительные (для масштабов россии) митинги в разных городах с требованием остановить мобилизацию в любых ее проявлениях. Российское "Нет войне" приобрело популярность только после новостей о призыве.

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