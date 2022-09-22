У перехопленій розмові противник жаліється дружині, що українські війська завдають їм значних втрат. Жінка зауважує, що російська влада лише на словах успішно веде війну.

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Окупант розповідає, що перебуває під селищем Ольгине і ЗСУ добряче б'є по їхніх позиціях. Зі слів чоловіка дізнаємося, що нещодавно на допомогу підрозділу приїхали "кадировці". Проте вже зовсім скоро половина з них поїхала назад, як вантаж "200".

Дружина окупанта бідкається, що влада бреше і постійно запевняє, що "все нормально". Жінку дратує, що російська армія "здає позиції" і зазнає невдач. Вона вмовляє чоловіка кинути все і будь-яким способом повертатися додому.

Тимуре, ти розумієш, що ми п*здець, як позиції здаємо? Зараз в Ізюмі Зеленський уже "танцює", там просто по всіх напрямках п*здець. Говорять, що все нормально, — це просто перегрупування, бл*ть, іде, розумієш?,

– у відчаї розповідає дружина росіянина.

Перехоплена телефонна розмова росіянина: дивіться відео

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Що росіяни думають про війну в Україні

Типова позиція росіян – "Моя хата скраю – я нічого не знаю" або ж їхнє улюблене "все не так однозначно". Допоки війна, у вигляді часткової мобілізації, не постукала у двері, багато росіян схвально ставилися до агресії росії в Україні. Проте, як тільки "запахло смаженим", більшість сміливців почали шукати способи, щоб ухилитися від служби.

Після заяв шойгу про те, що "втрат практично немає", росіяни задумалися, навіщо армії знадобилося 300 тисяч резервістів. Громадяни країни-агресорки провели незначні (для масштабів росії) мітинги в різних містах з вимогою зупинити мобілізацію у будь-яких її проявах. Російське "Ні війні" набуло популярності тільки після новин про призов.

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