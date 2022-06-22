Россияне отказались от форсирования Северского Донца из-за страха больших потерь

Российское командование отказалось от идеи форсирования Северского Донца. Это обусловлено тем, что при прошлой попытке у них были слишком большие потери.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он рассказал о других важных изменениях, которые произошли 22 июня.

Заметьте Луганщина как кость в горле для россиян, они не пройдут ее, – Гайдай

Уже не будут форсировать Северский Донец

По словам чиновника, оккупационные войска уже полностью отказались от идеи форсирования реки. Поэтому уже никаких попыток это делать наши защитники не фиксируют.

Россия сейчас сняла с оперативной повестки форсирование реки. Они понимают, что это может быть "Белогоровка 2",

– сказал Гайдай.

Он пояснил, что сейчас основные резервы врага в Луганской области брошены на взятие Северодонецка, а также Тошковки и Золотого.

Что происходило в Белогоровке

Российские войска 8 мая построили там понтонную переправу через Северский Донец. Однако уже на следующий день украинские войска ее разбили. Россияне потеряли там много своих военных и часть техники.

Тем не менее одна группа смогла перейти на другой берег. Однако ее быстро ликвидировали подразделения ВСУ. И все же на другой стороне реки оставалось еще больше оккупантов. Они начали готовиться к новой попытке форсирования, но не успели.

Их плацдарм тоже был разбит нашей авиацией и артиллерией. Впоследствии в ВСУ обнародовали фото, на которых было видно большое количество уничтоженной там российской техники.

Накануне россияне нанесли авиаудары по Северодонецку

В Генштабе ВСУ сообщили 22 июня, что враг ударил авиацией по Северодонецку и двум соседним населенным пунктам. Ситуация там остается напряженной, потому что враг пытается захватить этот город.

Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк рассказал, что бои уже перешли на территорию промзоны. "Это линия завода "Азот", отчасти даже на территории завода", – отметил чиновник.

Во всех направлениях, кроме Луганской, ситуация не столь тяжелая, хотя и кое-где тоже продолжаются ожесточенные бои. В Вашингтонском Институте изучения войны (ISW) это объяснили тем, что большинство ресурса агрессора привлекли к взятию Луганской области. Поэтому на других точках фронта Россия сосредоточена прежде всего на удержании территорий.

Накануне – враг начал полномасштабное наступление в Луганской области: смотрите видео