Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він розповів про інші важливі зміни, які трапилися 22 червня.

Зауважте Луганщина як кістка в горлі для росіян, вони не пройдуть її, – Гайдай

Вже не будуть форсувати Сіверський Донець

За словами посадовця, окупаційні війська вже повністю відмовилися від ідеї форсування річки. Тому наразі вже жодних спроб це робити наші захисники не фіксують.

Росія зараз зняла з оперативної повістки форсування річки. Вони розуміють, що це може бути "Білогорівка 2",

– сказав Гайдай.

Він пояснив, що зараз основні резерви ворога на Луганщині кинуті на взяття Сєвєродонецька, а також Тошківки та Золотого.

Що відбувалося в Білогорівці

Російські війська 8 травня звели там понтонну переправу через Сіверський Донець. Однак вже наступного дня українські війська її вщент розбили. Росіяни там багато своїх військових і частину техніки.

Все ж одна група змогла перейти на інший берег. Проте її швидко ліквідували підрозділи ЗСУ. Та все ж на іншій стороні річки залишалося ще більше окупантів. Вони почали готуватися до нової спроби ворсування, проте не встигли.

Їхній плацдарм теж був розбитий нашою авіацією та артилерією. Згодом у ЗСУ оприлюднили фото, на яких було видно велику кількість знищеної там російської техніки.

Напередодні росіяни завдали авіаударів по Сєвєродонецьку

У Генштабі ЗСУ повідомили 22 червня, що ворог вдарив авіацією по Сєвєродонецьку та двох сусідніх населених пунктах. Ситуація там залишається напруженою, оскільки ворог намагається захопити це місто.

Голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк розповів, що бої вже перейшли на територію промзони. "Це лінія заводу "Азот", частково навіть на території заводу", – зазначив посадовець.

На всіх напрямках, крім Луганщини, ситуація не настільки важка, хоч і подекуди теж тривають запеклі бої. У вашингтонському Інституті вивчення війни (ISW) це пояснили тим, що більшість ресурсу агресора залучили до взяття Луганщини. Тому на інших точка фронту Росія зосереджена передусім на утримуванні територій.

Напередодні – ворог почав повномасштабний наступ на Луганщині: дивіться відео