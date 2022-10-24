Срывают провода: в Херсоне оккупанты отключили интернет и мобильную связь

Россияне стремятся контролировать информационное пространство на оккупированных территориях. Народный депутат Украины сообщил, что захватчики отсоединяют от мобильных и интернет-сетей жителей Херсона.

Россияне предчувствуют, что скоро им придется покинуть Херсон, поэтому в агонии пытаются сделать хоть что-нибудь, чтобы не потерять власть в городе. Заместитель председателя комитета в Верховной Раде, занимающийся вопросами цифровой трансформации, сообщил, что оккупанты разрушают сети связи в регионе.

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Зачем захватчики оставляют херсонцев без интернета

Сейчас в городе отсутствует как мобильная, так и фиксированная связь. Александр Федиенко сообщил, что Кремль лжет о "профилактических работах" в Херсоне, отключая интернет и мобильную связь местным. На самом деле оккупанты просто-таки разрушают цифровую инфраструктуру, чтобы пакостить украинской армии.

Снимают оборудование, вывозят его за реку Днепр, вырезают провода, чтобы когда город будет освобожден (Вооруженными Силами Украины – 24 канал), было крайне трудно восстановить связь,

– сказал Федиенко.

Кроме того, он отметил, что это может свидетельствовать о еще одном страхе захватчиков. Россияне боятся, что жители Херсона будут сдавать позиции и траекторию движения оккупантов украинской армии.

Восстановление сетей и доказательства повреждений линий связи

Федиенко не сомневается в победе ВСУ, однако отметил, что после деоккупации Херсона Украину ждет много работы по восстановлению региона.

Буду контролировать вопрос и писать о ситуации. Но после того, как наши ВСУ прогонят и ликвидируют врага, связистам Украины нужно готовиться восстанавливать сети в Херсоне,

– отметил депутат.

Также он опубликовал скриншоты из разных источников, подтверждающих то, что россияне разрушают линии связи.

Проблемы со связью в Херсоне: фотодоказательства от Федиенко

Контрнаступление ВСУ на Херсон: актуальная информация

Недавно в Вооруженных Силах рассказали, сколько населенных пунктов освободили из-под оккупации в Херсонской области. Всего Силы обороны Юга деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области. В регионе проживает более 12 тысяч человек.

Кроме того, нашей армии 24 октября всего за полчаса в Херсонской области удалось сбить сразу 2 вражеских вертолета. Победы ВСУ просто поражают и восхищают.

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