Подарок от добрых волонтеров: на ВОТ россияне отравились водой

На временно оккупированных территориях российские военные отравились водой, которую им привезли якобы волонтеры. Вода была настолько опасной, что несколько россиян умерли после ее употребления.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Почему россияне на фронте массово отравились водой?

Недавно в сети появились сообщения о том, что несколько российских оккупантов пожаловались на отравление водой. Телеграмом распространились слухи, что эту воду на передовую им привезли какие-то добрые волонтеры. Российские военные разделили между собой баклажки воды, но от нее несколько захватчиков упали в кому и умерли.

Сообщается, что инциденты с отравлением водой фиксировались на Донецком и Запорожском направлениях, куда волонтеры и привезли эту гуманитарную помощь.

Оккупанты получили опасную для жизни воду: смотрите видео

В России бьют тревогу, что к бойцам едут враги под видом волонтеров и привозят им воду с ядом. Они говорят, что бутылки явно едут не из магазинов.

Россиянка рассказывает, как ее знакомые солдаты отравились водой: видео

Между тем в Центре национального сопротивления отметили, что эта вода была предназначена именно для российских "освободителей", чтобы жизнь на оккупированных территориях не воспринималась ими, как нечто легкое, а ответственность за военные преступления все же наступит.

К слову, более эффективно ВСУ поражают россиян оружием. Так только за последние сутки на передовой ликвидировали 1 170 оккупантов. Общие потери России в войне уже превысили 1 037 460 военных.