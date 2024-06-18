Оккупанты вынуждены оттягивать свою артиллерию, – офицер Нацгвардии назвал причину

Ситуация по всей линии фронта остается напряженной, но врагу, в большинстве случаев, продвигаться не удается. Кроме этого, россияне оттягивают свои артиллерийские системы по определенной причине.

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что такие действия оккупантов обусловлены улучшением погодных условий. Однако из-за этого россияне обстреливают нулевые позиции на фронте.

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Почему россияне оттягивают артиллерию

По словам офицера артиллерии, для ВСУ важна контрбатарейная борьба для уничтожения вражеской артиллерии. Последние несколько месяцев, когда день стал длиннее, улучшились погодные условия и видимость, для ВСУ ситуация стала лучше.

Враг вынужден на несколько километров к себе в тыл оттягивать свою артиллерию, соответственно, к сожалению, он обстреливает больше именно нулевые линии. Дальние, ближние тылы враг, в большинстве, обстреливает авиационными боеприпасами, управляемыми, неуправляемыми авиабомбами и ракетными системами залпового огня,

– отметил Назаренко.

Оккупанты не имеют больших возможностей

Офицер артиллерии рассказал, что сейчас россияне не могут себе позволить то же, что в начале полномасштабного вторжения, а именно вести огонь большим количеством пушек с одного места. ВСУ каждый день уничтожают вражеские артиллерийские системы и самих оккупантов. Однако, к сожалению, враг имеет большое количество резервов.

Специфика меняется тем, что они все больше оттягивают, пытаются уже не так маскировать, как инженерно оборудовать укрепления для своих пушек,

– отметил Назаренко.