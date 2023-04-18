Побоялась даже подходить: россияне паникуют из-за антивоенных открыток на улицах

18 апреля 2023, 18:24
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Украинское контрнаступление официально еще не началось, а среди россиян активно распространяются панические настроения. Масло в огонь добавляют и многочисленные антивоенные листовки, которые начали появляться в разных российских городах.

В соцсетях россияне жалуются и не могут понять, кто же стоит за этими открытками, передает 24 Канал.

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Между тем, на улицах Краснодара, Ростова-на-Дону и других городах распространяют антивоенные плакаты, на которых:

  • призывают оккупантов сдаваться в плен,
  • а также избегать мобилизации.

Увидела на улице, но даже побоялась подходить,
– написала одна из россиянок в соцсетях.

Открытки, на которых рассказывают о том, как сдаться в плен и выжить, россияне называют дискредитирующими армию.

Россияне паникуют из-за антивоенных открыток / Фото 24 Канала

Интересно, что только недавно родственники мобилизованных из Татарстана умоляли, чтобы их мужья не отправляли насмерть в Украину. Мобилизированных бросили штурмовать Авдеевку только со стрелковым оружием и без поддержки артиллерии. Родственники отмечают, что мобилизованные не имеют опыта и нужной экипировки. Оккупантов привезли на Авдеевское направление.

Контрнаступление ВСУ точно будет

  • Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов не раскрывает деталей контрнаступления. Однако отмечает, что это будет быстро. Для эффективных наступательных действий Украине необходимо оружие дальнего поражения, артиллерия и мощные средства ПВО, чтобы иметь преимущество в воздухе.
  • А премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ничто не изменит планов Украины на контрнаступление. У Киева нет никаких секретов от партнеров. До этого он говорил, что масштабное контрнаступление ВСУ может начаться летом. Наибольшее давление на начало операции происходит изнутри общества.
Автор: Альона Захарова