Побоялась даже подходить: россияне паникуют из-за антивоенных открыток на улицах

Украинское контрнаступление официально еще не началось, а среди россиян активно распространяются панические настроения. Масло в огонь добавляют и многочисленные антивоенные листовки, которые начали появляться в разных российских городах.

В соцсетях россияне жалуются и не могут понять, кто же стоит за этими открытками, передает 24 Канал.

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Между тем, на улицах Краснодара, Ростова-на-Дону и других городах распространяют антивоенные плакаты, на которых:

призывают оккупантов сдаваться в плен,

а также избегать мобилизации.

Увидела на улице, но даже побоялась подходить,

– написала одна из россиянок в соцсетях.

Открытки, на которых рассказывают о том, как сдаться в плен и выжить, россияне называют дискредитирующими армию.

Россияне паникуют из-за антивоенных открыток / Фото 24 Канала

Интересно, что только недавно родственники мобилизованных из Татарстана умоляли, чтобы их мужья не отправляли насмерть в Украину. Мобилизированных бросили штурмовать Авдеевку только со стрелковым оружием и без поддержки артиллерии. Родственники отмечают, что мобилизованные не имеют опыта и нужной экипировки. Оккупантов привезли на Авдеевское направление.

Контрнаступление ВСУ точно будет