Перебрасывают инженерные войска в Мариуполь: какой секретный военный объект строят россияне

Оккупанты продолжают превращать Мариуполь в военный хаб. Еще одним свидетельством этого является масштабное строительство, которое тщательно скрывают россияне.

Враг постоянно перебрасывает через Мариуполь военную технику и личный состав. Однако в последнее время в городе замечены инженерные войска. Руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу о вероятном замысле оккупантов.

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На строительстве работают исключительно россияне

Андрющенко отметил, что сейчас устанавливается, какое именно строительство ведут россияне. Оккупанты утверждают, что возводят металлургический завод, а на самом деле цех по переплавке металлолома.

Однако есть гипотеза, которая подтверждается определенными данными на земле, что в районе аглофабрики на территории металлургического комбината Ильича, россияне ведут строительство какого-то военного производства. Именно туда едет военная инженерная техника,

– пояснил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя.

Это, по его мнению, означает, что россияне действительно превращают Мариуполь в российскую военную базу, которая будет расположена, в частности, на комбинате Ильича.

Вполне возможно, что оккупанты там строят не металлургический комбинат, а подземные заводы по сборке дронов или что-то подобное,

– предположил он.

Строительство движется бешеными темпами на площади примерно 18 гектаров. Оккупанты сняли там большой слой земли. И это, по словам Андрющенко, не связано со строительством объездной дороги, что есть рядом.

Отследить, что происходит на этом объекте довольно сложно, потому что он расположен фактически за городом и туда нужно специально ехать, чтобы все рассмотреть. Все дороги туда перекрыты, как отметил он, и подъехать к тому строительству очень сложно, если ты не живешь рядом в селах, расположенных рядом.

Также на строительстве работают исключительно россияне, которых завозят вахтовым методом. Однако ни одного мариупольца туда не нанимают.

Рано или поздно мы выясним, что там строят, и расскажем,

– подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя.

Петр Андрущенко надеется, что, возможно, те, кто принимает решение по нанесению ударов украинскими дронами, прислушаются и вовремя сотрут это строительство с лица земли, ведь его расположение известно. Это должно отбить желание оккупантов развивать военное строительство на территории Мариуполя.

Напомним, что оккупанты планируют построить кольцевую дорогу в Мариуполе. Транспортный обход нужен россиянам, чтобы их техника и машины не стояли в пробках в городе по дороге из Крыма.