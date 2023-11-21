Пытаются запутать следы: оккупанты непрерывно перебрасывают резервы из Мариуполя на Запорожье

Российские оккупанты регулярно перебрасывают резервы из Мариуполя на Запорожскую область. Таким образом захватчики запутывают следы, чтобы Силы обороны не понимали, где больше вражеских подразделений, а где меньше.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, таким образом россияне признают, что дела у них обстоят плохо.

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У оккупантов не все хорошо

Виктор Дудукалов отметил, что вражеские резервы постоянно едут из Мариуполя на территорию Запорожской области, из Крыма на Запорожскую и Донецкую области. Россияне перемещают личный состав, технику и боекомплект.

Думаю, таким образом они пытаются запутать следы, чтобы не было понятно, где больше подразделений, а где меньше. Они могли бы из Мариуполя на Донецкое направление напрямую направлять колоннами свою технику. Они ее гонят в сторону Бердянска, она теряется в полях на Приазовье, а затем они ее гонят на север Донецкой области и наоборот,

– объяснил он.

Оккупанты предпринимают такие действия, потому что их логистика страдает от ударов HIMARS и акций партизан. Поэтому враг пытается строить железные дороги, расширять дороги. Россияне показывают, что у них не всё хорошо.

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