Движение на Харьковщину остановилось: куда теперь из Мариуполя россияне перебрасывают силы
Недавно россияне перемещали свою технику в направлении Ростова, вероятно, для усиления на Харьковском направлении. Однако это движение остановилось и теперь оккупанты перебрасывают свою технику в обратном направлении.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне могут что-то готовить на Запорожском и Херсонском направлениях. Несмотря на ситуацию в Харьковской области, оккупанты, вероятно, осуществляют эскалацию на Юге.
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Куда россияне перебрасывают силы
По словам советника городского головы Мариуполя, россияне могут что-то готовить на Запорожском направлении и, возможно, в Херсонской области. Ведь на Харьковское направление остановился переброс силы оккупантов и поехал в обратном направлении.
Большое количество живой силы, грузовиков, которые перевозят боекомплекты движется в направлении Запорожской области.
Это вполне возможно (движение техники – 24 Канал) Токмак, Мелитополь и Херсонская область,
– отметил Андрющенко.
Также он рассказал, что было зафиксировано движение по железной дороге грузовиков через Воронеж на Ростов-на-Дону, а дальше в сторону Запорожья. Несмотря на ситуацию в Харьковской области, россияне перетягивают силы на Юг.
Между тем россияне прячут свою технику в Мариуполе на комбинате Ильича, где трудно ее отследить, что затрудняет возможность Украины нанести удар.
Ситуация на Юге Украины: последние новости
- Россияне постоянно терроризируют Херсон и область, используют беспилотники для поиска и наведения целей. Чаще всего целятся именно в гражданскую инфраструктуру.
- Каждые сутки на Юге действуют сотни дронов с обеих сторон, и с обеих сторон используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пока ситуация неизменна, создания наступательных группировок нет.
- Российские пропагандисты написали, что якобы ВСУ "потеряли контроль над населенным пунктом Роботино" в Запорожской области, но информация не соответствует действительности. Россияне пытались штурмовать Роботино, но безрезультатно.