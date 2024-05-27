Движение на Харьковщину остановилось: куда теперь из Мариуполя россияне перебрасывают силы

Недавно россияне перемещали свою технику в направлении Ростова, вероятно, для усиления на Харьковском направлении. Однако это движение остановилось и теперь оккупанты перебрасывают свою технику в обратном направлении.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне могут что-то готовить на Запорожском и Херсонском направлениях. Несмотря на ситуацию в Харьковской области, оккупанты, вероятно, осуществляют эскалацию на Юге.

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Куда россияне перебрасывают силы

По словам советника городского головы Мариуполя, россияне могут что-то готовить на Запорожском направлении и, возможно, в Херсонской области. Ведь на Харьковское направление остановился переброс силы оккупантов и поехал в обратном направлении.

Большое количество живой силы, грузовиков, которые перевозят боекомплекты движется в направлении Запорожской области.

Это вполне возможно (движение техники – 24 Канал) Токмак, Мелитополь и Херсонская область,

– отметил Андрющенко.

Также он рассказал, что было зафиксировано движение по железной дороге грузовиков через Воронеж на Ростов-на-Дону, а дальше в сторону Запорожья. Несмотря на ситуацию в Харьковской области, россияне перетягивают силы на Юг.

Между тем россияне прячут свою технику в Мариуполе на комбинате Ильича, где трудно ее отследить, что затрудняет возможность Украины нанести удар.

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