Россияне перебрасывают технику на Запорожское направление: полковник объяснил, чего ожидать

Российский корпус, ушедший с Правого на Левый берег, доукомплектовался и разошелся по Донбассу. Часть уже можно увидеть в районе Угледара, Авдеевки, Бахмута, Лисичанска.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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По его словам, сейчас россияне строят вторую линию обороны вдоль реки Айдар – от Старобельска до Счастья под Луганском. Они ведь прекрасно понимают, что первую, которая в районе Сватова – Кременная, ВСУ прорвут.

Свитан отметил, что та волна частичной мобилизации, которая была объявлена в России пару месяцев назад, уже приносит свои основные плоды. Прошло примерно 2 месяца, комплектуются части, которые начинают заходить 2 путями:

Первый маршрут – через Валуйки, Сватово. Там укрепление линии обороны от Сватово до Кременной.

– через Валуйки, Сватово. Там укрепление линии обороны от Сватово до Кременной. Второй маршрут – через Ростов, Мариуполь и дальше преимущественно их перебрасывают на Запорожский фронт.

Что происходит на Запорожском направлении

Военный эксперт объяснил, что Запорожский фронт имеет около 250 километров – от Запорожья до Донецка. А именно Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Угледар. Глубина фронта около 100 километров до Азовского моря.

Россияне еще как-то выстроили линию обороны вдоль основной линии фронта, то есть от Запорожья до Донецка. Однако у них плотность войск на глубину в 100 километров – недостаточна для противодействия любой рассекающей атаке украинских войск.

– объяснил Роман Свитан.

"Хоть из-под Орехового на Мелитополь, хоть из-под Гуляйполя на Бердянск, хоть из-под Угледара на Мариуполь. Именно поэтому они сейчас пытаются увеличить плотность войск в 100 километровую зону до глубины армейского фронта. Они еще как-то насытили глубину дивизионную до уровня где-то километров 40 – 50, но на уровень в 100 километров еще не выходят", – пояснил Свитан.

Он добавил, что именно поэтому мы видим движение колонн преимущественно с частично мобилизованными, которые идут из Ростова на Мариуполь и дальше на Розовку в сторону Полог и Токмак. Также движение этих колонн идет в сторону Бердянска и Мелитополя на увеличение оборонных мер гарнизонов Мариуполя, Бердянска и Мелитополя.

Смотрите видео: Роман Свитан о ситуации на фронте

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