Движение техники через Мариуполь: на какие направления враг может перебрасывать силы

В Мариуполе снова замечено движение техники. В частности, оккупанты перемещают топливозаправщики в сторону Бердянска и грузовики с живой силой в направлении Волновахи.

Это 24 Каналу прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупантам очень некомфортно на Запорожском направлении и чувствуется паника.

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Перемещение техники

Ранее россияне перебрасывали технику другим путем – доукомплектовывали колонны и перебрасывали резервы, сконцентрированные на территории Мариупольского района в Новоазовск и оттуда через Гранитное они двигались в сторону Волновахи.

"Это более короткое плечо для логистики. Если они режут живую силу и там двигаются какие-то доукомплектования с военной силой, например топливозаправщики едут по иному пути, это значит и на Угледарском направлении что-то происходит, что требует срочного реагирования российской армии", – пояснил советник городского головы. Мариуполь.

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Отметим, на 25 августа украинские защитники продолжают наступать по двум направлениям: в районе Бахмута и Запорожской области. В частности, в Донецкой области враг несет значительные потери в личном составе, оружии и технике. Оккупанты перемещают свои подразделения и применяют резервы.

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