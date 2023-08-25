Движение техники через Мариуполь: на какие направления враг может перебрасывать силы
В Мариуполе снова замечено движение техники. В частности, оккупанты перемещают топливозаправщики в сторону Бердянска и грузовики с живой силой в направлении Волновахи.
Это 24 Каналу прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупантам очень некомфортно на Запорожском направлении и чувствуется паника.
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Перемещение техники
Ранее россияне перебрасывали технику другим путем – доукомплектовывали колонны и перебрасывали резервы, сконцентрированные на территории Мариупольского района в Новоазовск и оттуда через Гранитное они двигались в сторону Волновахи.
"Это более короткое плечо для логистики. Если они режут живую силу и там двигаются какие-то доукомплектования с военной силой, например топливозаправщики едут по иному пути, это значит и на Угледарском направлении что-то происходит, что требует срочного реагирования российской армии", – пояснил советник городского головы. Мариуполь.
Петр Андрющенко о перемещении техники оккупантов в Мариуполе: смотреть видео
Отметим, на 25 августа украинские защитники продолжают наступать по двум направлениям: в районе Бахмута и Запорожской области. В частности, в Донецкой области враг несет значительные потери в личном составе, оружии и технике. Оккупанты перемещают свои подразделения и применяют резервы.
События в Мариуполе: последние новости
- У кадыровцев и местных полицейских-коллаборантов, которые находятся в Мариуполе, возник конфликт. Это произошло посреди города. По всей вероятности, полиция временно оккупированного города могла "кого-то не того задержать".
- Россияне перебросили в морской порт Мариуполя военный корабль. Он прибыл в акваторию 20 августа. Это первый случай со времени оккупации города.
- Оккупанты планируют переселить в Мариуполь 300 тысяч жителей депрессивных районов страны-террористки. Местных жителей могут депортировать в Россию. Это "план-развития" по-русски полностью разрушенного ими же города.