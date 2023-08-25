Це 24 Каналу прокоментував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупантам дуже некомфортно на Запорізькому напрямку і відчувається паніка.
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Переміщення техніки
Раніше росіяни перекидали техніку іншим шляхом – доукомплектовували колони та перекидали резерви, які сконцентровані на території Маріупольського району до Новоазовська і звідти через Гранітне вони рухалися в бік Волновахи.
"Це більш коротке плече для логістики. Якщо вони ріжуть живу силу і там рухаються якісь доукомплектування з військовою силою, наприклад паливозаправники їдуть іншим шляхом, це означає і на Вугледарському напрямку щось відбувається, що потребує термінового реагування російської армії", – пояснив радник міського голови Маріуполя.
Петро Андрющенко про переміщення техніки окупантів у Маріуполі: дивитись відео
Зазначимо, станом на 25 серпня українські захисники продовжують наступати на двох напрямках: в районі Бахмута та Запорізької області. Зокрема на Донеччині ворог зазнає значних втрат в особовому складі, зброї та техніці. Окупанти переміщують свої підрозділи та застосовують резерви.
Події в Маріуполі: останні новини
- У кадирівців та місцевих поліцейських-колаборантів, які перебувають у Маріуполі, виник конфлікт. Це сталося посеред міста. Ймовірно, поліція тимчасово окупованого міста могла "когось не того затримати".
- Росіяни перекинули у морський порт Маріуполя військовий корабель. Він прибув у акваторію 20 серпня. Це перший випадок від часу окупації міста.
- Окупанти планують переселити до Маріуполя 300 тисяч жителів депресивних районів країни-терористки. Натомість місцевих мешканців можуть депортувати до Росії. Це "план-розвитку" по-російськи вщент зруйнованого ними ж міста.