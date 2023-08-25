Це 24 Каналу прокоментував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупантам дуже некомфортно на Запорізькому напрямку і відчувається паніка.

Дивіться також Скільки маріупольців поховано у братніх могилах: Андрющенко назвав шокуючі цифри

Переміщення техніки

Раніше росіяни перекидали техніку іншим шляхом – доукомплектовували колони та перекидали резерви, які сконцентровані на території Маріупольського району до Новоазовська і звідти через Гранітне вони рухалися в бік Волновахи.

"Це більш коротке плече для логістики. Якщо вони ріжуть живу силу і там рухаються якісь доукомплектування з військовою силою, наприклад паливозаправники їдуть іншим шляхом, це означає і на Вугледарському напрямку щось відбувається, що потребує термінового реагування російської армії", – пояснив радник міського голови Маріуполя.

Петро Андрющенко про переміщення техніки окупантів у Маріуполі: дивитись відео

Зазначимо, станом на 25 серпня українські захисники продовжують наступати на двох напрямках: в районі Бахмута та Запорізької області. Зокрема на Донеччині ворог зазнає значних втрат в особовому складі, зброї та техніці. Окупанти переміщують свої підрозділи та застосовують резерви.

Події в Маріуполі: останні новини