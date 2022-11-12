Отказались от претензий на Херсон: захватчики сменили "столицу" оккупированной области

11 ноября российские оккупационные войска были вынуждены бежать из Херсона на фоне продвижения ВСУ. Наши военные освободили город от захватчиков.

Россияне перенесли "столицу" Херсонской области в Геническ

Так, российским террористам пришлось сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области. Ею стал временно оккупированный Геническ. Об этом сообщил коллаборант Александр Фомин, которого российские оккупанты назначили "пресс-секретарем заместителя главы правительства" Херсонской области.

Главное ВСУ освободили Херсон, мир поздравляет Украину: что происходит в городе

На сегодняшний день временной административной столицей Херсонской области является Геническ,

– заявил российским агентствам Фомин.

По его словам, там сосредоточены все основные органы власти.

Заметим, Геническ расположен на побережье Азовского моря недалеко от въезда в Крым через Чонгар. То есть, на максимальном расстоянии от района действия украинской артиллерии.

Где расположен Геническ / Скриншот карты

Освобождение Херсона: главное

Это стоит увидеть – В освобожденном Херсоне звучал Гимн Украины: смотрите видео