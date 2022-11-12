Отказались от претензий на Херсон: захватчики сменили "столицу" оккупированной области

12 ноября 2022 , 11:02
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11 ноября российские оккупационные войска были вынуждены бежать из Херсона на фоне продвижения ВСУ. Наши военные освободили город от захватчиков.

Россияне перенесли "столицу" Херсонской области в Геническ

Так, российским террористам пришлось сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области. Ею стал временно оккупированный Геническ. Об этом сообщил коллаборант Александр Фомин, которого российские оккупанты назначили "пресс-секретарем заместителя главы правительства" Херсонской области.

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На сегодняшний день временной административной столицей Херсонской области является Геническ,
  заявил российским агентствам Фомин.

По его словам, там сосредоточены все основные органы власти.

Заметим, Геническ расположен на побережье Азовского моря недалеко от въезда в Крым через Чонгар. То есть, на максимальном расстоянии от района действия украинской артиллерии.

Где расположен Геническ / Скриншот карты

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Автор: Марта Касіянчук