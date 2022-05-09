Россияне переправили технику через реку: они могут отрезать Луганскую область

В Луганской области российским оккупантам удалось обустроить переправу через реку. Враг уже переместил по ней часть техники.

Луганщину могут заблокировать

Захватчики перебросили через реку мобильные понтоны. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, им уже удалось стянуть часть техники.

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Что-то у них не получалось, где-то переворачивались танки. До сих пор они там валяются в реке. Какую-то часть техники удалось переправить,

– рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что 9 мая – решающий день по этой переправе. Если оккупантам удастся там закрепиться, то они будут дальше развивать наступление. Российские военные дойдут до трассы и перекроют сообщение с Луганской областью. Так, они фактически отрежут регион.

Гайдай добавил, что сейчас продолжаются жестокие бои в Белогоровке. Там работает и авиация, и артиллерия.

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