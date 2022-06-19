Россияне перестают доверять коллаборантам в Херсоне и заменяют их "своими"

Оккупационные власти в Херсоне имеют провалы, ведь они не смогли сломить жители и побороть их любовь к Украине.

Такие неудачи предателей подорвали к ним доверие русских кафиров. Планировалось, что они станут "областной властью" и организуют новую жизнь в формате российского мира. Однако ничего не удалось. Об этом рассказал первый заместитель председателя облсовета, руководитель исполнительного аппарата Херсонской ОВ Юрий Соболевский.

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По его словам, сейчас мы наблюдаем процесс физического замещения оккупационных властей и открытое смещение центров принятия решений в Херсонской области.

Фейковую областную администрацию "усиливают" внешними кадрами так называемой "ЛДНР", а офис партии "Единая Россия" вообще начинает жить самостоятельной жизнью,

– сообщил Юрий Соболевский.

Он пояснил, что российская партия переходит от "гуманитарной помощи" к таким направлениям, как:

Организация встреч официальных визитов должностных лиц и депутатов России.

Организация массовых мероприятий, но это пока на 30 – 40 человек.

Формирование политики в области.

"Причем делают это не особенно ввиду позиции областной администрации. Пауки в банке уже начали кусать друг друга. Херсонцам от этих пертурбаций лучше не станет, чтобы не хуже, хотя особенно уже и никуда", – добавил Юрий Соболевский.

Он добавил, что понимание нежизнеспособности всей этой системы появляется уже и у тех, кто поспешил предать свой народ и свою страну. Многие из них начинают пытаться найти выход из этой ситуации, прежде всего с целью избежать уголовной ответственности после освобождения области.

"Друзья, Херсонщину никто не покинет! Мы уволим и вернем каждого нашего человека и всю нашу территорию", - акцентировал Соболевский.

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Вооруженные Силы Украины постепенно отвоевываются временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Однако пока там еще нет масштабного контрнаступления. Все по одной логической причине.

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